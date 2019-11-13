أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل إذا تم عزله عن الحكم في الولايات المتحدة. وحسب مقاطع فيديو نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، شدد ترامب في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء، وهو يمازح حشدا ذات أغلبية يهودية أثناء فعالية عقدت في نيويورك ضمن إطار حملته الانتخابية، على أن إدارته تعمل جاهدة على دعم إسرائيل، مشيرا إلى أن نسبة تأييده في الدولة العبرية تبلغ نحو 98٪. وأضاف: ”في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة”.