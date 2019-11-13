في خطوة أثارت حفيظة الكثير من سكان مدينة سطيف وما جاورها، قام ممثل السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات بسطيف، بتنصيب الكثير من معارفه وأصهاره كمندوبين بلديين ومتعاونين مع مختلف الهيئات، في وقت تعج الساحة المحلية بأسماء نظيفة ومقبولة لدى الرأي العام السطايفي، زيادة على أن جل الذين تم اختيارهم، إن لم نقل كلهم، مناضلون سابقون في أحزاب السلطة وغيرها بمن فيهم ممثل السلطة في حد ذاته، الذي كان إلى وقت قريب عضوا في حزب طلائع الحريات، وقبل ذلك منتخبا في البلدية ممثلا عن حزب العمال لسنوات طويلة.



