أطاح نادي شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، برائد ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مولودية الجزائر، بثلاثية نظيفة في الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وسجل أهداف الكناري كل من بلغربي في الدقيقة 50 وحمرون من ركلة جزاء في الدقيقة 68 وبن سايح في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

رغم هذه النتيجة يحافظ العميد على الصدارة مناصفة مع شباب بلوزداد برصيد 20 نقطة، فيما ترتقي الشبيبة للمركز الثالث برصيد 16 نقطة بالاشتراك مع مولودية وهران وشبيبة الساورة.

النتائج كاملة:

الأربعاء 13 نوفمبر:

مولودية الجزائر شبيبة القبائل 0 - 3

السبت 9 نوفمبر:

جمعية عين مليلة - أولمبي الشلف 1 - 0

مولودية وهران - نجم مقرة 1 - 0

شباب قسنطينة - شباب بلوزداد 1 - 0

اتحاد الجزائر - نصر حسين داي 0 - 0

شبيبة الساورة - اتحاد بسكرة 2 - 1

أهلي برج بوعريريج - نادي بارادو 2 - 0

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 2 - 1

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 20 9

--. شباب بلوزداد 20 9

3. مولودية وهران 16 9

--. شبيبة الساورة 16 9

--. شبيبة القبائل 16 9

6. شباب قسنطينة 15 10

7. اتحاد الجزائر 14 9

--. جمعية عين مليلة 14 10

9. أهلي برج بوعريريج 12 9

10. نصر حسين داي 11 10

11. اتحاد بلعباس 10 9

--. وفاق سطيف 10 10

13. اتحاد بسكرة 9 10

14. أولمبي الشلف 8 9

--. نجم مقرة 8 10

16. نادي بارادو 7 8.