توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تساقط الأمطار مصحوبة برياح قوية على الولايات الغربية والوسطى.

وأفاد تنبيه باللون الأصفر على خريطة اليقظة ، أن كمية الأمطار قد تتعدى 20 ملم محليا.

وأوضح ذات المصدر، أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، عين الدفلى، تيبازة، المدية، غليزان، الشلف ، مستغانم، وهران، عين تموشنت وتلمسان.

وتتوقع الأرصاد الجوية أنّ يبدأ تساقط الأمطار في الساعة السادسة مساء وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الجمعة.

من جهة أخرى، نبهت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة، على السواحل الغربية. بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية فجر يوم الجمعة. وتخص الرياح ولايات تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، تيبازة، وهران والشلف.