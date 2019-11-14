أعلنت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، فجر اليوم الخميس، عن الاتفاق على وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، وذلك بوساطة مصرية.

وقال المتحدث باسم الحركة، مصعب البريم، في تصريح صحفي "تم التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، وقد بدأ بالسريان مع الساعة الخامسة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي". وأكد البريم أن التوافق على وقف إطلاق النار تم تنفيذه وفقا "لشروط المقاومة الفلسطينية والتي مثلتها وقادتها حركة الجهاد الإسلامي".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، أنها وضعت شروطا محددة "للقبول بوقف إطلاق النار مع إسرائيل". وقال الأمين العام للحركة زياد النخالة، في تصريحات صحفية، " من شروطنا للتهدئة وقف إسرائيل للاغتيالات، ووقف استهداف مسيرات العودة الأسبوعية قرب حدود قطاع غزة، والتزام إسرائيل بتفاهمات كسر الحصار عن غزة" والتي جرت نهاية عام 2018 بوساطة أممية وقطرية ومصرية". وأضاف" نحن بانتظار رد القاهرة على شروطنا، وإذا اتفقنا يمكن أن نلتزم بوقف النار فورا".

وشن الجيش الصهيوني منذ فجر أول أمس الثلاثاء، عملية عسكرية على قطاع غزة، بدأها باغتيال بهاء أبو العطا، القيادي في سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي وزوجته.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن هذه العملية العسكرية خلفت استشهاد 34 فلسطينيا، وإصابة 100 آخرين بجروح مختلفة.