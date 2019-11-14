توفي 6 أشخاص وأصيب 15 آخرون بجروح، جراء حريق اندلع بسبب تسرب للغاز، مساء أمس الأربعاء، بمحافظة البحيرة شمال مصر.

وذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان، أن الحادث الذي خلف مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 اخرين نجم عن اندلاع حريق نتيجة تسرب للغاز من خط أنابيب بإحدى قرى محافظة البحيرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إيفاد سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لتلقي العلاجات اللازمة. وسجل المصدر ذاته، أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة واختناقات. من جهته قال محافظ البحيرة، إن الحريق اندلع إثر محاولة شخص الاستيلاء على مواد نفطية من خط أنابيب يمر بأراض زراعية بالمحافظة.

بينما ذكرت صحيفة أخبار اليوم المصرية أن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب 16 في حريق اندلع في إحدى قرى دلتا النيل مساء الأربعاء وذلك بعد ساعات من محاولة سرقة الغاز من خط أنابيب مما تسبب في تسريب الغاز في المنطقة. وقال عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول إن محاولة سرقة الغاز من خط الأنابيب وقعت في قرية إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بعد ظهر الأربعاء.ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله "نتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء الحادث". وقال حافظ إن فرق الفنيين بالشركة انتقلت على الفور لموقع الحادث وتمت السيطرة على التسريب.