أعلنت وزارة الصحة الروسية بمقاطعة "مور"، اليوم الخميس، مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بحادث إطلاق نار بكلية بمدينة بلاجوفيشتشينسك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.

وذكرت الشرطة الروسية في بيان، نقلته قناة "روسيا اليوم": "إطلاق النار حدث على يد طالب يبلغ (19 عاما) قام باستخدام بندقية صيد مسجلة باسمه، وأطلق النار على نفسه بعد الحادثة". وأضافت: "عُثِر في مكان الحادث على جثتي شابين توفيا في الحال جراء إطلاق النار، وثلاثة مصابين أعمارهم (17، 19 و20 عاما) أحدهم في حالة حرجة".

وأشار ذات المصدر إلى أنه فتح التحقيق فور وقوع الجريمة لمعرفة اسباب وملابسات الاعتداء ليتم بعدها تسجيل الحادثة تحت "دوافع عدوانية".