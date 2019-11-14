أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس،عن إعادة فتح الوكالة المتواجدة في شارع الإخوة عميروش قبالة فندق السفير بالعاصمة.

وأوضح بيان الشركة المنشور على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، أن "الجوية الجزائرية تعيد فتح الوكالة المتواجدة في 5 شارع الإخوة عميروش بالعاصمة بجوار فندق السفير، وتعود لزبائنها بعد أن أغلقت أبوابها بسبب أعمال التجديد وإعادة التهيئة".

وأضاف ذات المصدر، أن هذا "التجديد جاء لتحسين جودة الخدمة واستقبال الزبائن بشكل ملحوظ من خلال قاعة الاستقبال المضيئة و 8 مكاتب لتقديم الخدمات".