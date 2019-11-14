قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، اليوم الخميس، استقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، "إن رئيس الوزراء قدم استقالة الحكومة إلى أمير الكويت، ليتسنى له إعادة ترتيب العمل الوزاري"، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة، إلى أن وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهري، قد قدمت استقالتها الثلاثاء الماضي، بعد تعرضها لاستجواب عاصف بمجلس الأمة الكويتي، وتقدم 22 نائبا بطلب لسحب الثقة منها، بالإضافة إلى تقدم 13 نائبا بطلب لسحب الثقة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح".