أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أمس الأربعاء، عن إطلاق خط جديد يربط مدينة عنابة بمدينتي برج بوعريريج والعلمة وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وحسب نفس المصدر، من المنتظر دخول هذا الخط الجديد حيز الخدمة ابتداء من يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري، على أن يتم موافاة الزبائن ببرنامج الرحلات عبر هذا الخط لاحقا.

من جانب آخر، و في إطار إستراتيجيتها لتحسين جودة النقل، قامت الشركة باستبدال العربات القديمة التي تحتوي عليها القطارات الجامعية عبر الخط الرابط بين خميس مليانة - الشلف بعربات الضواحي المعاد تهيئتها كليا والتي تتوفر على كل شروط الراحة الضرورية.

وسيكون الانطلاق الافتتاحي لهذا الخط ابتداء من يوم الأحد المقبل.