اهتزت مدينة الجلفة، أمس الأربعاء، على وقع جريمة قتل نكراء ذهب ضحيتها الشاب "ل. ي" يبلغ من العمر 24 سنة الذي تلقى طعنة بواسطة سكين على مستوى البطن توفي على إثرها في مصلحة الاستعجالات.

ووفقا لمصادر متطابقة، فإن الضحية كان متواجدا بساحة محمد بوضياف وسط مدينة الجلفة، فتم طعنه من طرف مجهول فر إلى جهة مجهولة بعد الحادثة، وبعد التبليغ تنقل على الفور رجال الأمن والحماية المدنية أين تم نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الجلفة، فيما فتح رجال الأمن تحقيقا لمعرفة الجاني و القبض عليه.

ويشار أن ولاية الجلفة عرفت مع مطلع السنة الجارية تسجيل 05 جرائم قتل من بينها مقتل سائق سيارة غير مرخصة بالبيرين ومع نهاية السنة سجل مقتل طالب يبلغ من العمر 14 سنة بالسوق الأسبوعي بعين وسارة، وأخر بمدينة الجلفة.