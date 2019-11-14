أعلنت اللجنة الوطنية لاطلاق سراح المعتقلين، أن الناشط في الحراك محمد تاجديت أودع الحبس الاحتياطي بقرار من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، كما أوقفت مصالح الشرطة ناشطا آخرا بولاية تيزي وزو في انتظار أن يمثل أمام وكيل الجمهورية.

حسب نفس المصدر فان محمد تاجديت وجهت له تهمة المساس بالوحدة الوطنية حسب المادة 96 من قانون العقوبات وهذا بعد منشورات له في فايسبوك، للاشارة فان المعني أوقف على هامش وقفة تضامنية مع معتقلي الحراك بوم 11 نوفمبر بالقرب من محكمة سيدي امحمد وتم الاستماع لأقواله من قبل مصالح الدرك بباب الجديد.

أما الناشط الثاني فيتعلق الأمر بشريف عثماني الذي أوقف بالمدينة الجديدة بتيزي وزو من قبل الشرطة حسب ما كشفت عنه اللجنة الوطنة لاطلاق سراح المعتقلين وتم توقيفه، يضيف نفس المصدر، وبحوزته لافتات استعدادا لمسيرة الجمعة 39 ومن المنتظر أن يمثل لاحقا أمام وكيل الجمهورية لتيزي وزو.