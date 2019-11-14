بعد شوط أول صعب من جانب "الخضر" أمام منتخب أحسن التموقع في منطقته اكتفى فيه رفاق رياض محرز بهدف يتيم، افتتحت أبواب جهنم على الفريق الزامبي في المرحلة الثانية أين استقبلت شباكه أربعة أهداف كاملة.

أكد أشبال جمال بلماضي أنهم أسياد إفريقيا بعد امطارهم زامبيا أول منافسيهم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون بخمسة أهداف كاملة.

ففي الشوط الأول كان يبدو المنتخب الوطني تائها نوعا ما أمام فريق كما كان منتظرا جاء ليدافع واكتفوا بهدف يتيم من توقيع رامي بن سبعيني برأسية بعد تنفيذ ركنية.

غير أنه في الشوط الثاني تحركت الآلة وتمكن محاربو الصحراء من تسجيل أربعة أهداف أخرى من طرف بونجاح (هدفين)، بلايلي، العائد العربي هلال سوداني.

وبهذا الفوز يواصل بلماضي مشواره الباهر مع "الخضر" بتسجيل اللقاء الـ 18 دون انهزام.

المباشر:

* نهاية اللقاء

د 88 : بونجاح يسجل الخامس في لقاء استعراضي

د 85 : بعد عمل هجومي جماعي الهلال العربي سوداني يسجل عودته بهدف رابع للمنتخب في هذا اللقاء.

الرابععععععععععع

د 80 : الهلال العربي سوداني في مكان يوسف بلايلي

* أمطار غزيرة تتساقط على البليدة

د 77 : سيلماني في مكان قديورة

د 73 : بعد عمل جيد من عطال على الجهة اليمنى هذا الأخير يمرر ليوسف بلايلي على الجهة اليسرى الذي بقذفة محكمة يسكن الكرة في الزاوية البعيد من الحارس.

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* 64 بالمائة هي نسبة استواذ رفاق رياض محرز على الكرة.

د 70 : هاريس بلقبلة يأخذ مكان سفيان فيغولي

* بونجاح يسجل ضربة الجزاء

د 66 : ضربة جزاء للمنتخب الوطني بعد عرقلة بلايلي.

د 64 : "الخضر" يجدون صعوبة في فرض لعبهم المعتاد.

د 49 : محرز ينفذ مخالفة لكن حارس الخصم كان في المكان المناسب.

* بداية الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول

* دقيقة واحدة وقت بدل الضائع.

* محرز يسدد من 20 مترا الحارس يخرجها للركنية ينفذها بلايلي ورامي بن سبعيني يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني برأسية محكمة.

د 42 : هدفففففففففففففففففففففففف

د 36 : سيطرة عقيمة لحد الآن لأشبال بلماضي أمام خصم عنيد يحسن الدفاع.

* كما كان متوقعا المنتخب الزامبي متموقع حول حارسه ويراهن على الهجمات المعاكسة.

د 19 : بونجاح يسيء التسديد في وضعية سانحة عند مدخل منطقة العمليات.

د 14 : أول ركنية للمنتخب الوطني

د 9 : تسديدة بلايلي تمر جنب القائم

*بداية اللقاء

يستهل اليوم أبطال افريقيا تصفات "كان 2021 " بالكاميرون بمواجهة منتخب زامبيا بملعب مصطفى تشاكر، ولهذا جدد الناخب الوطني ثقته في التكيلة التي خاضت أغلب مواجهات كأس أمم افريقيا الأخيرة بمصر