مباشر: الجزائر 1 - زامبيا 0

رياضة
14 نوفمبر 2019 () - الخبر
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د 49 : محرز ينفذ مخالفة لكنها حارس الخصم كان في المكان المناسب.

 

* بداية الشوط الثاني

 

* نهاية الشوط الأول

 

* دقيقة واحدة وقت بدل الضائع.

 

* محرز يسدد من 20 مترا الحارس يخرجها للركنية ينفذها بلايلي ورامي بن سبعيني يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني برأسية محكمة.

 

د 42 : هدفففففففففففففففففففففففف

 

د 36 : سيطرة عقيمة لحد الآن لأشبال بلماضي أمام خصم عنيد يحسن الدفاع.

 

* كما كان متوقعا المنتخب الزامبي متموقع حول حارسه ويراهن على الهجمات المعاكسة.

 

د 19 : بونجاح يسيء التسديد في وضعية سانحة عند مدخل منطقة العمليات.

 

د 14 : أول ركنية للمنتخب الوطني

 

د 9 : تسديدة بلايلي تمر جنب القائم

 

*بداية اللقاء

 

يستهل اليوم أبطال افريقيا تصفات "كان 2021 " بالكاميرون بمواجهة منتخب زامبيا بملعب مصطفى تشاكر، ولهذا جدد الناخب الوطني ثقته في التكيلة التي خاضت أغلب مواجهات كأس أمم افريقيا الأخيرة بمصر

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