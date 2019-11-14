د 49 : محرز ينفذ مخالفة لكنها حارس الخصم كان في المكان المناسب.

* بداية الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول

* دقيقة واحدة وقت بدل الضائع.

* محرز يسدد من 20 مترا الحارس يخرجها للركنية ينفذها بلايلي ورامي بن سبعيني يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني برأسية محكمة.

د 42 : هدفففففففففففففففففففففففف

د 36 : سيطرة عقيمة لحد الآن لأشبال بلماضي أمام خصم عنيد يحسن الدفاع.

* كما كان متوقعا المنتخب الزامبي متموقع حول حارسه ويراهن على الهجمات المعاكسة.

د 19 : بونجاح يسيء التسديد في وضعية سانحة عند مدخل منطقة العمليات.

د 14 : أول ركنية للمنتخب الوطني

د 9 : تسديدة بلايلي تمر جنب القائم

*بداية اللقاء

يستهل اليوم أبطال افريقيا تصفات "كان 2021 " بالكاميرون بمواجهة منتخب زامبيا بملعب مصطفى تشاكر، ولهذا جدد الناخب الوطني ثقته في التكيلة التي خاضت أغلب مواجهات كأس أمم افريقيا الأخيرة بمصر