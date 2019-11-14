مباشر: الجزائر 1 - زامبيا 0
د 49 : محرز ينفذ مخالفة لكنها حارس الخصم كان في المكان المناسب.
* بداية الشوط الثاني
* نهاية الشوط الأول
* دقيقة واحدة وقت بدل الضائع.
* محرز يسدد من 20 مترا الحارس يخرجها للركنية ينفذها بلايلي ورامي بن سبعيني يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني برأسية محكمة.
د 42 : هدفففففففففففففففففففففففف
د 36 : سيطرة عقيمة لحد الآن لأشبال بلماضي أمام خصم عنيد يحسن الدفاع.
* كما كان متوقعا المنتخب الزامبي متموقع حول حارسه ويراهن على الهجمات المعاكسة.
د 19 : بونجاح يسيء التسديد في وضعية سانحة عند مدخل منطقة العمليات.
د 14 : أول ركنية للمنتخب الوطني
د 9 : تسديدة بلايلي تمر جنب القائم
*بداية اللقاء
يستهل اليوم أبطال افريقيا تصفات "كان 2021 " بالكاميرون بمواجهة منتخب زامبيا بملعب مصطفى تشاكر، ولهذا جدد الناخب الوطني ثقته في التكيلة التي خاضت أغلب مواجهات كأس أمم افريقيا الأخيرة بمصر