أكدت وزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات في بيان لها أن إجراءات قد اتخذت لحساب سنة 2020 من أجل ضمان وفرة الأدوية.

وأوضح ذات المصدر أن "وزارة الصحة تؤكد أن إجراءات قد اتخذت من أجل توفير الأدوية في سنة 2020"، مشيرة إلى

أن الإجراءات المتخذة في هذا السياق قد سمحت بـ"معالجة 50 % من طلبات و مجموع الملفات سيتم استكمالها و تسويتها في نهاية شهر نوفمبر 2019" وأضافت إن "معالجة تلك الطلبات قد بدأت شهرين قبل الآجال المعتادة مقارنة بالبرامج المتوقعة لاستيراد الأدوية لسنة 2019".

كما أكدت أن وضعية مخزونات الأدوية وتقديم الطلبات لدى الممونين من قبل الصيدلية المركزية للمستشفيات سيسمح بوفرة الأدوية لمدة تفوق 06 أشهر". وأن وزارة الصحة بالتعاون مع لجنة تقنية متكونة من الدوائر الوزارية المعنية "تسعى على المدى المتوسط إلى اتخاذ إجراءات لتسهيل الاستثمارات في مجال المواد الصيدلانية عبر مرسوم 2008 المتعلق بدفتر الشروط التقنية لاستيراد المنتجات الصيدلانية".