لفظت أمواج البحر ليلة الأربعاء إلى الخميس جثتين لشخصين مجهولي الهوية بكل من شاطئ وادي الزهور بالميلية والمنار الكبير بجيجل، حسب ما أفادت اليوم الخميس، من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الجثة الأولى التي عثر عليها بشاطئ وادي الزهور بالميلية (شرق جيجل) تعود لشخص من جنس ذكر في الثلاثينات من العمر وفي حالة متقدمة من التعفن تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى بشير منتوري بالميلية فيما عثر على الأخرى بشاطئ المنار الكبير غرب مدينة جيجل مبتورة الذراع الأيسر وفي حالة متقدمة من التعفن لم يتم تحديد عمرها. وقد تم نقل الجثة من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بمدينة جيجل.

من جهتها فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقين في القضيتين.