تمكنت فصيلة الأبحاث و التحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف شخص بحوزته طائرة دون طيار نوع (PNJ DRONE) مجهزة بكاميرا عالية الدقة، حسبما أفادت يوم الخميس خلية الاتصال بذات الجهاز الأمني.

وأوضح المصدر في بيان أن "هذه العملية جاءت استغلالا لمعلومات مفادها حيازة أحد الأشخاص (37) سنة لطائرة دون طيار، ليتم مباشرة وضع خطة محكمة من أجل استدراجه لتسفر العملية عن توقيفه وحجز الطائرة".

كما أسفر التحقيق المتواصل في هذه القضية من طرف فصيلة الأبحاث والتحري على "حجز منظار نهاري كبير الحجم بمنزل المشتبه فيه وهاتف نقال بدون شريحة هاتفية".

وبعد استكمال التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.