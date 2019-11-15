عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم اللاعبين هشام بلقروي (اتحاد الجزائر) ورضوان زردوم (نصر حسين داي) بثلاث مباريات منها واحدة غير نافدة بسبب "تسببهما في شجار كبير" عقب اللقاء الذي جمع فريقيهما برسم الجولة العاشرة من بطولة الرابطة الأولى المحترفة التي لعبت بتاريخ 9 نوفمبر الجاري بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة).

وأوردت الهيئة الكروية على موقعها الرسمي أن اللجنة غرمت اللاعبين ماليا بقيمة 60.000 دج لكل منهما.

من جهته، عوقب فريق اتحاد الجزائر بغرامة مالية تقدر بـ 50.000 دج "لسوء التنظيم". كما عاقبت لجنة الانضباط، خلال اجتماعها يوم الخميس، مهاجم مولودية الجزائر، مهدي بن علجية، بمباراة واحدة وغرامة مالية تقدر بـ30.000 دج بسبب

"احتجاجه على القرارات"، خلال اللقاء المتأخر لفريقه أمام شبيبة القبائل (خسارة 3-0) يوم الأربعاء بملعب 5 جويلية بالعاصمة. كما غرمت الشبيبة القبائلية ماليا بقيمة 30.000 دج بسبب "استعمال الألعاب النارية".