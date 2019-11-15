أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن نجم "الخضر" رياض محرز سيغيب عن مقابلة بوتسوانا المقررة هذا الإثنين.

وقبيل مغادرة بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم الجمعة إلى العاصمة البوتسوانية غابورون، أدلى بلماضي بتصريحات للصحافة الوطنية في مطار هواري بومدين الدولي، كشف فيها أنه قرر إعفاء رياض محرز من سفرية بوتسوانا لأسباب شخصية.

من جهة أخرى قال الناخب الوطني أن المهمة لن تكون سهلة باعتبار الظروف الصعبة التي ستجرى فيها المقابلة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هدف المنتخب الوطني هو العودة بالنقاط الثلاث.

وعن تأثير التعب على رفقاء فغولي، قال بلماضي أن هذا العامل سيؤثر على المنتخبين.