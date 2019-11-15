شيع اللبنانيون يوم الأربعاء الشاب علاء أبو فخر الذي قتل الثلاثاء برصاص الجيش اللبناني في بلدة خلدة جنوبي بيروت، بعد محاولته قطع طريق رئيسي مع مجموعة من المتظاهرين ومنع سيارة تابعة للجيش اللبناني من العبور عقب خطاب للرئيس اللبناني ميشيل عون.

وتوفي أبو فخر في المستشفى متأثرا بإصابته. وقال الجيش إنه باشر تحقيقاً بالموضوع "بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص".

مقتل "شخصية سياسية" أم "متظاهر سلمي"

كان أبو فخر عضوا في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جمبلاط، ولكن تعليقاته الأخيرة عبر صفحته في فيسبوك فُسّرت على أنها نوع من الاحتجاج على النخبة السياسية الحاكمة بشكل عام.

وانقسم المغردون بين من اعتبر أبو فخر جزءاً من الحراك الشعبي، وبين من رأى أنه قطع الطريق بإشارة حزبية.

نعا جمبلاط أبو فخر في تغريدة عبر حسابه في تويتر، وحثّ المتظاهرين على مواصلة سلمية الحراك "بعيداً عن أي توتر أو هياج أو فئوية حزبية ضيقة" وذلك "إكراماً لشهيد الثورة اللبنانية وشهيد الحزب الاشتراكي".

https://twitter.com/walidjoumblatt/status/1194591361573498880

كما استنكر زعيم حزب القوات اللبنانية الماروني سمير جعجع، والذي أعلن استقالته من الحكومة مع بداية المظاهرات في لبنان، مقتل أبو فخر وطالب القضاء "بالقيام بكل التحقيقات اللازمة وإنزال أشد العقوبات بمن يظهره التحقيق مذنباً ومسؤولاً".

https://twitter.com/DRSAMIRGEAGEA/status/1194559029181333504

في المقابل، رفض فريق من المغردين ردود أفعال السياسيين على مقتل أبو فخر، معتبرين استنكارهم "دون جدوى"، ومنهم الإعلامي اللبناني نيشان، مستخدماً وسمي #علاء_أبو فخر و #لبنان_ينتفض .

https://twitter.com/Neshan/status/1194405959512330243

وفي نفس السياق، ندد مغردون "بمشاركة السياسيين بالجنازة" تحت وسم #كرمال_علاء.

https://twitter.com/FatimaMoustaph/status/1194897849768665089?s=20

وشدد البعض على "مطالبهم الواضحة" ضد "الهتاف لأي زعيم".

https://twitter.com/Shinickname/status/1194581284900741124

https://twitter.com/biaworld_/status/1194568087724580864

أما الإعلامي حسين المرتضى فقد اعتبر أن أبو فخر جزء من "الحزب الاشتراكي الذي يحرض على قطع الطرقات"، متهماً الحراك بأنه "حزبي".

https://twitter.com/HoseinMortada/status/1194633019631366146

تضامن شعبي

وقد خرجت العديد من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية عقب مقتل أبو فخر في مختلف المدن اللبنانية وخاصة في بلدته الشويفات.

كما نشر مغردون صورة رسم ضخم لوجه أبو فخر على إحدى جدران مدينة طرابلس.

https://twitter.com/deniserf_123/status/1194567168454791170

وأعرب اللبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لمقتل أبو فخر، ناشرين صوراً وكلمات تدعو إلى الوحدة الوطنية.

https://twitter.com/BassamAbouZeid/status/1194392199246622720

https://twitter.com/WissamRHanna/status/1194378469666414598

https://twitter.com/FaresSouaid/status/1194367005211668480

كما ظهرت صورة لأبو فخر على لافتات كبيرة في شوارع لبنان.

https://twitter.com/LarissaAounSky/status/1194902272750346245

مطالبات بإسقاط عون

وعلى خلفية مقتل أبو فخر، طالبت أصوات عديدة بإسقاط الرئيس اللبناني ميشيل عون، بسبب ما يعتبرونه "فشلاً" في التعامل مع مطالب الشعب، مستخدمين وسم #ارحل_ميشال_عون.

https://twitter.com/joujouty123/status/1194388488998838274

https://twitter.com/bkaflm/status/1194553165447864321

https://twitter.com/bkaflm/status/1194688462328410114

https://twitter.com/TonyBouloss/status/1194410386562277376

وعلى عكس ذلك، استنكر مغردون "التطاول اللفظي" على "شخص ومقام" رئيس الجمهورية اللبناني.

https://twitter.com/mohamadkazzan/status/1194619496184647680

كما أشاد آخرون بتصميم الرئيس اللبناني وجهوده "لخوض معركة بناء الدول ومحاربة الفساد".

https://twitter.com/AklAkl12489956/status/1194529931927150593

https://twitter.com/FoutineM/status/1194394048850735105