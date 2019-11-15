تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة متكونة من خمس أشخاص مختصة في التهرب الضريبي حسب بيان لهذه المؤسسة الأمنية.

و أكد البيان أنه تم تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المكونة من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 47 و 61 سنة من بينهم 3 موظفين بمديرية الضرائب متورطين في التهرب من الضرائب بقيمة 6.73 مليار دينار.

و قد تمت عملية التوقيف "بناء على تحريات باشرتها عناصر الفرقة المعنية حول وجود عصابة إجرامية تختص في التهرب الضريبي بمساعدة موظفين من داخل مديرية الضرائب" حيث أسفرت عن تحديد هوية المتورطين الرئيسيين الذين يمتهنان تجارة البيع بالجملة للتبغ والجرائد.

و يفيد نفس المصدر أن "التحقيقات المعمقة والاستغلال التقني باستعمال الوسائل العلمية والتقنية الحديثة أسفرت عن توقيف المتورطين سالفا الذكري وبعد إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة وهران لتفتيش مسكن المتورطين أين تم استرجاع مبلغ مالي قدر بـ10 مليون دينار و كمية كبيرة من المعدن الأصفر إضافة إلى حجز سيارتين.

وبتواصل للتحقيقات الأمنية، تم إيقاف باقي المتواطئين في القضية ويتعلق الأمر بثلاث موظفين بمديرية الضرائبي تم تحرير ضدهم إجراء قضائي سوف يحالون بموجبه أمام العدالة.