أضحى هلال سوداني صاحب هدفه الشخصي الـ 23 مع الفريق الوطني لكرة القدم خلال الفوز العريض المسجل مساء أمس الخميس بالبليدة على منتخب زامبيا (5-0) في افتتاح تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2021, معزز بالمناسبة مرتبته السادسة في الترتيب التاريخي لهدافي "الخضر"، على بُعد هدفين من جمال مناد, الذي يحتل المركز الخامس ب 25 هدفا.

و تألق أبن مدينة الشلف الذي عاد لصفوف الخضر بعد غياب دام عاما كاملا بسبب إصابة على مستوى الفخذ، حيث تمكن من تسجيل الهدف الرابع للمنتخب الجزائري في الدقيقة (81) لحظات فقط بعد دخوله أرضية الميدان.

وصرح لاعب نادي أولمبياكوس (الدرجة اليونانية الأولى) عقب المباراة قائلا:" لقد جاء هذا الهدف في الوقت المناسب بالنسبة لي, و ذلك بعد غياب طويل. المهم هو الفوز، سأحاول تقديم أفضل ما لدي في المستقبل".

من جهته، عبر الناخب الوطني, جمال بلماضي عن سعادته بإمكانية اعتماده على ورقة هجومية إضافية.