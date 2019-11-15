كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الجمعة كاتب الدولة السابق للزراعة حبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل حركة النهضة.

واستقبل قيس سعيد في قصر قرطاج الحبيب الجملي وسلمه رسالة تكليف بمنصب رئيس الحكومة ،،وطلب منه اقتراح تشكيلة للحكومة علي أن يتم استشارة الرئيس بشان وزيرا الخارجية والدفاع ، والذين يدخلان ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية وفقا للدستور التونسي.

وكانت حركة النهضة تكليف كاتب الدولة للزراعة السابق حببيب الجملي بصفته شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة ،واستقبل الرئيس قيس سعيّد رئيس حزب حركة النهضة، راشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر وعدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، حيث تولى إطلاعه على إسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة.

وانتهت النهضة إلى تكليف الجملي بعد مشاورات مطولة دارت حول ثلاثة أسماء إضافة إلى الخبير الاقتصادي السابق حكيم بن حمودة و وزير الطاقة والمناجم السابق منجي مرزوق لرئاسة الحكومة، والذي كان الأقرب إلى تكليف، خاصة بعد تصويت عفوي أجراه مجلس شورى النهضة، وتنازلت النهضة في هذا السياق عن تقديم مرشح من قياداتها لرئاسة الحكومة وفقا لاشتراطات شركائها في المفاوضات، لكنها نجحت في التمسك بان تكون هذه الشخصية مقربة منها.

وتفرغت النهضة لمسألة تعيين رئيس الحكومة وتشكيلتها ، بعد الفراغ من معركة رئاسة البرلمان والتي حاز عليها رئيسها راشد الغنوشي ، بعد نجاحها في عقد صفقة السياسية مع حزب قلب تونس الذي يقوده نبيل القروي ،برغم مواقف متشددة كان قد أبداها قادة الحزب بعدم التحالف مع النهضة ووصفها بصانعة الإرهاب في تونس ، ومازالت تداعيات الصفقة تلقي بظلالها على النقاش في تونس ، وبرر القيادي في حزب قلب تونس والنائب في مجلس نواب حاتم المليكي القرار بأنه يدخل ضمن اتفاق مع النهضة مقابل حيازة القيادية في الحزب سميرة الشواشي لمنصب نائب رئيس المجلس ، مشيرا إلى أن حزب قلب تونس مستعد لمساندة الحكومة في كل الأشكال الممكنة .