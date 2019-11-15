يرتقب سقوط ثلوج على مرتفعات وسط و شرق و غرب البلاد يفوق علوها 900 متر ابتداء من اليوم الجمعة، حسب نشرية خاصة صادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و يتعلق الأمر بولايات تلمسان و سيدي بلعباس و السعيدة و النعامة و البيض و تيارت و الأغواط و الجلفة حيث يتراوح سمك الثلوج بها ما بين 5 و 15 سم و ذلك ابتداء من اليوم الجمعة من الساعة التاسعة مساء إلى يوم غد السبت في منتصف النهار.

كما سيمس تساقط الثلوج ولايات تيسمسيلت و عين الدفلى و البليدة و المدية و البويرة و تيزي وزو و بجاية و جيجل و برج بوعريريج و سطيف و باتنة و خنشلة مع سمك يقدر ما بين 10 و 20 سم خلال صلاحية النشرية الخاصة من يوم غد السبت في الساعة السادسة صباحا إلى يوم الأحد بنفس التوقيت.