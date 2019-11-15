شرحت الاتحادية البوتسوانية لكرة القدم، اختيار ملعب غابورون بدل فرانسيستاون، لاحتضان مباراة منتخبها ضد المنتخب الجزائري، يوم الاثنين المقبل (20 :00 سا، بالتوقيت الجزائري)، برسم الجولة الثانية (المجموعة الثامنة) من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون.

وصرح الناطق الرسمي للاتحادية، تومو مباتان، قائلا : "من الناحية اللوجستية، ارتأينا أنه من العقلانية، أن يلعب منتخبا الوطني بغابورون، لأنه سيخوض مقابلتين في وقت جد قصير".

ويستهل فريق "الأحمرة الوحشية" بقيادة المدرب الجزائري، عادل عمروش، حملة التصفيات التأهيلية هذا الجمعة خارج الديار أمام زيمبابوي. وفي رصيد منتخب بوتسوانا (التصنيف الـ146 عالميا)، مشاركة واحدة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، خلال طبعة 2012، التي نظمت مناصفة بين الغابون وغينيا الاستوائية، تميزت بخروجه من الدور الأول.

و قال الناطق الرسمي للاتحادية "اللعب في فرانسيستاون، يمثل زمنا إضافيا من التنقل للاعبين. وهذا لن يسمح لهم (اللاعبين) من الحصول على الوقت اللازم للاسترجاع قبل لقاء الجزائر".

و تبع ذات المسؤول: "السبب الثاني الذي دفعنا لنقل المباراة إلي غابورون هو أن المنتخب الوطني ملك لجميع البوتسوانيين. نرغب أن يعتاد سكان المنطقة الجنوبية مع تصفيات كأس أمم إفريقيا".

من جانبه، تفوق المنتخب الجزائري بمناسبة أول خرجة رسمية منذ التتويج بالنجمة الإفريقية الثانية شهر يوليو الفارط بمصر، على نظيره الزامبي بنتيجة عريضة (5-0)، مساء أمس الخميس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسافر وفد "الخُضر" صبيحة الجمعة نحو العاصمة غابورون، على متن رحلة خاصة، في غياب قائد الفريق، رياض محرز، الذي تم تسريحه من تربص الخضر "لأسباب شخصية"، حسب الناخب الوطني جمال بلماضي.