قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس، إن قضية فلسطين تشكل أعظم مصيبة في العالم الإسلامي، نافيا سعي إيران للقضاء على اليهود. وحسب وكالة ”تسنيم” الإيرانية، قال خامنئي، في مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران، إن ”موقفنا من قضية فلسطين محسوم ومبدئي، لقد ساعدنا الفلسطينيين وسنواصل ذلك، وليس لدينا أي شروط وعلى العالم الإسلامي أن يقوم بهذا العمل”. وتابع: ”طرحت قضية إزالة الكيان الصهيوني بشكل متكرر في خطابات الإمام الخميني ومسؤولي الجمهورية الإسلامية، وهذا لا يعني إبادة الشعب اليهودي، لا شأن لنا بهم. هذا يعني إزالة تلك الحكومة والكيان المفروض”. وأضاف: ”إزالة الكيان الصهيوني، أي أن يتمكن الشعب الفلسطيني الصاحب الرئيسي لتلك الأرض من اختيار دولته بنفسه وإزالة الأراذل أمثال نتنياهو، وهذا الأمر سيحدث، كما حدث في البلقان، حيث استقل بعد 60 عاما وعاد الشعب إلى بلده، نحن مع الشعب الفلسطيني واستقلاله ولسنا ضد اليهود وهم يعيشون في بلادنا بمنتهى الأمان”.



