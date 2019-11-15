سلط المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ”سي.أي.أي، ديفيد بترايوس، في مقابلة مع القناة التلفزيونية ”سي. أن بي. سي”، يوم الخميس، الضوء على جوانب من الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد على النفط بشكل كبير، حيث قال إن ”الرياض تريد أن يكون الطرح العام الأولي لشركة ”أرامكو” ناجحا، كونها تحتاج إلى جذب استثمارات أجنبية، فهي تحتاج إلى المال”. وأضاف ”الأموال السعودية تنفد تدريجيا، وستكون أول من يعترف بأن صندوق الثروة السيادية قد تقلص، إنه في مكان ما دون الـ500 مليار دولار الآن”. وعن عجز الميزانية السعودية، قال الجنرال بترايوس إن عجز الموازنة في المملكة يعتمد على سعر خام ”برنت”، ما يعني أن اقتصاد البلاد مرتبط جزئيا بنجاح أرامكو في تمويل خطة التحول الاقتصادي ”رؤية 2030”.



