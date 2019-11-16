يرتقب أن تتساقط اليوم السبت أمطارا على سبع ولايات في وسط وغرب وشرق البلاد.

وأوضحت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، أن الولايات المعنية هي: الجزائر العاصمة، تيبازة، معسكر، غليزان، أم البواقي، قسنطينة، وميلة. وأفادت المصلحة، أن كمية الأمطار المرتقبة قد تتعدى 20 ملم محليا وتستمر إلى غاية التاسعة ليلا.

من جهة أخرى توقعت الأرصاد الجوية، هبوب رياح قوية، اليوم السبت، على ولايات بشار، أدرار، غرداية، ورڤلة والوادي. وستكون هذه الرياح التي تتعدى سرعتها 60 كلم في الساعة، طيلة نهار اليوم.