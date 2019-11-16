نجح المنتخب الفنلندي في حصد تأهل غالٍ ليورو 2020، لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على ليشتنشتاين بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

وسجل أهداف المنتخب الفنلندي جايس تومينان في الدقيقة الـ21، وتيمو بوكي بواقع هدفين في الدقيقة الـ64 والـ 75 من عمر المباراة. حيث رفع منتخب فنلندا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رسميا ليورو 2020، فيما توقف رصيد ليشتنشتاين عند نقطتين، في المركز الأخير، في مجموعة تضم كلًا من إيطاليا(المتصدر) واليونان وأرمينيا والبوسنة والهرسك.

وشهد ملعب سونيرا نزول الجماهير بشكل غير مسبوق إلى أرض الملعب بعد صافرة حكم المباراة احتفالا بالتأهل التاريخي للمنتخب الفنلندي.

وحققت فنلندا 6 انتصارات حتى الآن في التصفيات، بينما خسرت 3 لقاءات أخرى على مدار 9 جولات، كما سجل الفريق 15 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

ولم يسبق لمنتخب فنلندا المشاركة في أي بطولة كبرى على مدار تاريخه، ليسجل ظهوره الأول على الإطلاق في اليورو العام المقبل بعد حسمها الصعود رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولة.

وتضم قائمة المنتخبات التي حسمت التأهل ليورو 2020 كلًا من منتخبات إيطاليا وإسبانيا وتركيا وفرنسا وإنجلترا وبلجيكا وبولندا وروسيا والتشيك وأوكرانيا.