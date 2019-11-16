توفي، ليلة أمس، شاب يبلغ من العمر 26 سنة، عثر عليه داخل غرفته بين الحياة والموت رفقة صديقه البالغ من العمر 35 سنة، حيث توفي الأول فور وصوله إلى المستشفى فيما تم إنقاذ صديقه وهذا بعد استنشاقه غاز ثاني أكسيد الكربون المتسرب من مدفأة تقليدية داخل غرفته الكائنة بمسكنه المتواجد بمنطقة مرقب بن حفاف المتواجد في المخرج الغربي لمدينة الجلفة طريق الشارف، وقد شهدت بلديات ولاية الجلفة منذ بداية الشهر الجاري إنقاذ 11 شخصا من الموت بسبب الغاز.