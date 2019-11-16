تسببت الأمطار الغزيرة التي عرفتها عدة بلديات بالعاصمة الأيام الأخيرة، في انزلاق أرضي، بعد ظهيرة أمس الجمعة ببلدية بولوغين دون تسجيل أية ضحية، إلا أنها أسفرت عن إلحاق أضرار بخمس سيارات، حسبما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب العقيد فاروق عاشور المكلف بالاتصال بذات المديرية فإنه "تم تسجيل الحادث بممر عمر غديس في قلب بلدية بولوغين، مؤكدا أن الانزلاق الأرضي وقع جراء الأمطار الغزيرة التي سجلت خلال الـ 48 ساعة الأخيرة والتي تسببت في أضرار مادية فقط منها تضرر خمس سيارات، مؤكدا بنفس المناسبة أنه ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أية ضحية.

للإشارة فإن مثل هذا الحادث كان قد وقع سنة 2012 بواجهة البحر بنفس البلدية، وانجر عنه هلاك أربعيني كان يعيش داخل مسكن هش.