وصل المنتخب الجزائري لكرة القدم أمسية الجمعة إلى غابورون، تحسبا للمباراة أمام نظيره البوتسواني يوم الإثنين المقبل، لحساب الجولة الثانية ( المجموعة الثامنة)، من تصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 بالكاميرون.

والتحق الخضر بقيادة رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي بمقر إقامتهم، بفندق غاردن- هيلتون حيث قاموا بالمشي لعشر دقائق وبعض تمارين الاسترجاع بعد سفرية طويلة، كما أشارت الهيئة الفديرالية.

ويجري ممثلو الجزائر اليوم السبت حصة للعلاج والاسترجاع، فيما ستبرمج حصة فيديو، قبل الشروع في التدريبات المقررة بعد الظهر.

من جهته، أبدى الناخب الوطني، جمال بلماضي قلقه، للوضعية التي تتواجد عليها أرضية ميدان غابورون، وهو ما سيؤثر على طريقة لعب المنتخب الوطني"، حسب الفاف.

وسافر زملاء رياض محرز أمس الجمعة إلى غابورون على متن طائرة خاصة، في غياب قائد الفريق، رياض محرز "لأسباب شخصية"، حسب المدرب الوطني، جمال بلماضي.