أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، في عمليات متفرقة بأقصى الجنوب 42 شخصا من جنسيات مختلفة وحجزت مسدسا رشاشا من نوع كلا شنيكوف و24 طلقة نارية وحجزت مركبات، بينما حجز عناصر الدرك الوطني بندقيتن تقليديتي الصنع وبندقية صيد.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم السبت، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت في عمليات متفرقة، يوم 15 نوفمبر 2019، بتمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت، (42) شخصا من جنسيات مختلفة وحجزت مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، (24) طلقة نارية، شاحنة (01)، (03) مركبات رباعية الدفع، (03) دراجات نارية، (05) أجهزة كشف عن المعادن، (21) مولدا كهربائيا، (14) مطرقة ضغط، (3344) غرام من الديناميت، (29) أنبوب إشعال، (15) متر من الفتيل الصاعق، (16) كيس من خليط الحجارة و(200) كيلوغرام من الحجارة المعدة للطحن و(06) هواتف نقالة.



من جهة أخرى، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (9000) وحدة من مختلف المشروبات و(637) قرص مهلوس بالبليدة والمسيلة والوادي وبرج بوعريريج، كما تم حجز (501.8) غرام من الكيف المعالج بتندوف وباتنة.



وفي سياق متصل، حجزت عناصر الدرك الوطني بالبليدة والجلفة وباتنة بندقيتين (02) تقليديتي الصنع وبندقية (01) صيد وأسلحة بيضاء، كما أوقفت بعين ڤزام (05) أشخاص وحجزت (06) مركبات رباعية الدفع و(1870) كيلوغرام من المواد الغذائية و(16704) وحدة من مواد التنظيف الموجهة للتهريب.