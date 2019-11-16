تسببت التقلبات الجوية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، في شلل جزئي مس عدة طرقات بولايات تيزي وزو والبويرة وجيجل، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم السبت، في بيان لها.

فخلال الفترة الممتدة من 14 نوفمبر إلى الساعة الثامنة صباحا من اليوم السبت، أدى سوء الأحوال الجوية إلى غلق عدة محاور أمام حركة المرور بكل من تيزي وزو والبويرة وجيجل.

وفي هذا الإطار، تسبب تردي الطقس في قطع الطريق الوطني رقم 15 على مستوى قمة تيروردة ببلدية عين الحمام والطريق الوطني رقم 30، تحديدا بقمة تيزي نكولان ببلدية بني يني وكذا الطريق الوطني رقم 33 على مستوى نفس القمة لكن ببلدية ايبودران باتجاه تيكجدة.

كما نجم عن تراكم الثلوج بالبويرة، انقطاع الطريق الوطني رقم 15 بقمة تيروردة، بلدية أغبالو والطريق الوطني رقم 30 بقمة تيزي نكولان ببلدية صهاريج والطريق الوطني رقم 33 الذي أغلق أمام حركة المرور بقمة أسول بذات البلدية، وقمة تيزي نكولان ببلدية تيكجدة.

وبولاية جيجل، أسفر انهيار جزئي لجسر الملاقي ببلدية العنصر عن قطع الطريق الولائي ( 135 ب) الرابط بين بلديات براوي و العنصر، يضيف المصدر ذاته.