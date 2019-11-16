عبر اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي نجمنادي الريان القطري عن أمله في تأهل المنتخب الوطني الجزائري لنهائيات كأسالعالم 2022 المقررة بقطر بعد إخفاق الخضر في حضور مونديال روسيا 2016" . أتمنى أن يحقق المنتخب الجزائري التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر،خاصة وأن التصفيات ستكون قوية للغاية، والأكيد أن أي لاعب يحلم بالمشاركة فيبطولة عالمية مثل المونديال وفي أرض عربية، وأنا شخصياً أتمنى التواجدوالمشاركة في كأس العالم بقطر."

وفي رده على سؤال بخصوص غيابه عن التربص الحالي للمنتخب الجزائري الذي يستعدلمواجهة بوتسوانا يوم الإثنين برسم الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقياللأمم 2021 بعد أن فاز بخرجته الأولى ضد زامبيا (5-0) يوم الخميس الفارطبالبليدة، قال اللاعب السابق لنادي بورتو: " أنا من طلب من بلماضي عدم الالتحاقبالمنتخب لأنه كانت لدي بعض الأمور الشخصية التي حالت دون ذلك، وإلا لكنت ضمنمعسكر المنتخب كما أغتنم الفرصة لتهنئة لاعبي الخضر على الفوز العريض أمامالمنتخب الزامبي بنتيجة 5 أهداف دون رد في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا2021، ومتمنياً لهم التوفيق في مواجهة بوتسوانا القادمة."

و من ناحية أخرى أكد براهيمي في حوار مع جريدة الريان القطرية أن اللعبللريان كان أفضل قرار اتخذه وأنه سعيد بالعيش في بلد المونديالي مؤكدا أنه لنيعود إلى أوروبا الموسم القادم ومشروعه وطموحه مع الريان طويل الأمد، وأشار إلى أنه كان قادرا على الانتقال للبطولة الإنجليزية ولكنه اختار تجربة الدوحةبقناعة.

وكشف ابن مدينة المنيعة أن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي لم يؤثر فيقراره وقال له أنت حر واختر ما يشعر به قلبك . ولا يعتقد براهيمي أن الانضمام إلي صفوف نادي الريان القطري سيؤثر علىمشواره مع أبطال إفريقيا أو يفقده مكانه ضمن التشكيلة الجزائرية : لالا لم أخشأبداً من هذا الأمر بلماضي مدرب جيد متفهم ولا يهمه البطولة التي تلعب فيهاحتى وإن كانت البطولة الصينية، ولكن معياره الأول والأخير هو ماذا تقدم فيالمباريات وكيف يكون مستواك في المنافسة وعلى الميدان لهذا لم يراودن الشكأبداً."

وعن بدايته القوية في البطولة القطرية أكد اللاعب الدولي الجزائري : "أحاول في كل مباراة تقديم ماهو مطلوب مني ومساعدة لاعبي الريان على تحقيق الانتصارات والنتائج الجيدة، كما لا ننسى أن كرة القدم تلعب بـ11 لاعباً وهناك لاعبون في الريان هم من يقدمون لي المساعدة من أجل التألق وهمنا الوحيد هو تحقيق أهداف الرهيب."