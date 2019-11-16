بلغ عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين في إيران إلى خمسة أشخاص بعد مقتل متظاهر في (سيرجان)، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة (المحمرة) جنوب إقليم (الأهواز) بالإضافة إلى 13 جريحا، حسبما أفادت مصادر إعلامية.

كان المجلس الاقتصادي الأعلى في البلاد قد عقد، في وقت سابق اليوم, اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية بحضور رؤساء السلطات الثلاث.

وتجددت المظاهرات في مدن إيرانية اليوم السبت, احتجاجا على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

الجدير بالذكر أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أعلنت مساء الخميس الماضي في بيان عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد.