تغلب فريق شباب بلوزداد على اولمبي الشلف 1-0 الشوط الأول (0-0) اليوم السبت بملعب 20 أوت في إطار تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب امير سعيود في الدقيقة 67 لشباب بلوزداد.

و بفضل هذا الفوز ينفرد فريق شباب بلوزداد مؤقتا بريادة الترتيب برصيد 23 نقطة و بمباراة زائدة عن مطارده مولودية الجزائر التى تستقبل يوم غد الأحد أهلي برج بوعريريج لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة. و في المقابل يبقى فريق اولمبي الشلف في المركز الثالث عشر بمجموع 9 نقاط.

السبت 16 نوفمبر 2019:

شباب بلوزداد - أولمبي الشلف 1-0

بشار : شبيبة الساورة - مولودية وهران جارية الان

الأحد 17 نوفمبر 2019:

ملعب عمر حمادي: مولودية الجزائر - أهلي برج بوعريريج (45ر18)

لعبت من قبل :

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1-1

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-0

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2-0

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2-1

للبرمجة :

اتحاد الجزائر - نادي بارادو

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية الجزائر 23 10

2-. شباب بلوزداد 20 9

3. مولودية وهران 16 9

--. شبيبة الساورة 16 9

--. شبيبة القبائل 16 10

6. شباب قسنطينة 15 10

7. اتحاد الجزائر 14 9

--. جمعية عين مليلة 14 10

9. أهلي برج بوعريريج 12 9

10. نصر حسين داي 11 10

11. اتحاد بلعباس 10 9

--. وفاق سطيف 10 10

13. اتحاد بسكرة 9 10

14. أولمبي الشلف 8 10

--. نجم مقرة 8 10

16. نادي بارادو 7 8.