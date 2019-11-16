أطلق مسلحون السبت النار على موكب مكون من أكثر من 100 حافلة كان يقل ناخبين من الأقلية المسلمة في سريلانكا، وذلك بعد سبعة أشهر على هجمات شنها إسلاميون متطرفون في الجزيرة. وكان الناخبون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع للتصويت في انتخابات رئاسية قد تسمح بعودة عائلة راجاباكسا إلى سد الحكم. ولم يسفر إطلاق النار عن وقوع ضحايا أو إصابات ولكنه على الأرجح كان يهدف إلى إخافة الناخبين وردعهم عن التصويت.

بعد مرور سبعة أشهر على هجمات شنها إسلاميون متطرفون على قداس داخل كنيسة في الجزيرة، أطلق مسلحون السبت النار على حافلات كانت تقل ناخبين من الأقلية المسلمة في سريلانكا قبل ساعات من بدء انتخابات رئاسية قد تسمح بعودة عائلة راجاباكسا التي حكمت البلاد بقبضة من حديد.

ويعتبر تصويت أقليتي التاميل والمسلمين مهما في الانتخابات التي تشهد منافسة شديدة والهجوم الذي وقع السبت في شمال شرق المدينة من غير أن يسفر عن إصابات، يهدف على الأرجح إلى ردع الناخبين عن التصويت.

وقام المهاجمون بإحراق إطارات على الطريق، ونصبوا حواجز قبل أن يطلقوا النار ويرشقوا بالحجارة حافلتين كانتا ضمن موكب من أكثر من 100 حافلة كان يقل ناخبين، وفق الشرطة. وبعد الإدلاء بأصواتهم عاد الناخبون إلى منازلهم بمرافقة عسكرية.