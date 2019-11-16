هلك شخصان وأصيب اثنان آخران في حادث سير وقع اليوم السبت بإقليم بلدية عين كرشة بولاية أم البواقي، حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصالح أن هذا الحادث الذي نجم عن اصطدام سيارة بشاحنة و خلف وفاة شخصين (26 و 30 سنة) و إصابة اثنين آخرين (42 و 52 سنة) بجروح وقع بالمكان المسمى "قرعة سعيدة" في شطر من الطريق الولائي رقم 26 الرابط بين بلدية عين كرشة بأم البواقي وبلدية الشمرة بباتنة.

و قد تم نقل جثماني الشخصين المتوفيين والمصابين الآخرين من قبل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لعين كرشة إلى العيادة متعددة الخدمات بذات المدينة وفقا لنفس المصدر.

و فتحت من جهتها مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث لكشف أسبابه.