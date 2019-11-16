هاجم نجم نادي ريال مدريد , كريم بنزيما , عبر حسابه الرسمي على تويتر, رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم , نويل لو جريت , على تصريحاته الذي أكد فيها بأن رحلة بنزيما مع فرنسا قد انتهت.

لاعب فريق “أولمبيك ليون” السابق نشر تغريدة أمسية اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وجاء في التغريدة:نويل ..اعتقدت أنك لم تتدخل في قرارات ديشان، يجب ان تعلم أنني انا فقط من يُقرر وضع حدا لمسيرته الدولية”.

وأضاف:”إذا كنت تعتقد أنني انتهيت ، فدعني ألعب في واحدة من البلدان التي أكون مؤهلاً لها وسنرى”.