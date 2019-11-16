علّق مواطنون على الزيارة التي خص بها والي ڤالمة مستشفى “الحكيم عقبي”، للاطلاع على سير العمليات الجراحية ومعاينة وضعية المرضى، بأن ما رافقها من عمليات “تجميل” جاءت على خلفية علم إدارة المنشأة بالزيارة الرسمية. وطلب هؤلاء المواطنين من الوالي القيام بزيارات فجائية “على غفلة” - على حد قولهم-، ليعاين “ الاستقبال الحقيقي للمرضى”، من حيث انتشارهم في الأروقة وجلوسهم على الأرض لعدم كفاية الكراسي وغياب وسائل العمل وحالة الغرف التي تفتقر للكثير من لوازم الإستطباب. وذكر هؤلاء أن الصورة المثيرة خلال الزيارة هي الأغطية الجديدة التي سلمت للمرضى، وهو ما جعل أحدهم يقول “حتى الكواة جديدة”، وهذا أمر طبيعي فـ “إذا حضر المسؤول حضر كل شيء معه”.