تدخلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت

بتلمسان من أجل فك العزلة عن المناطق المتضررة على إثر تساقط للثلوج عرفته المنطقة و ذلك بفتح الطرقات المغلقة وتقديم العون والمساعدة للمواطنين.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الاحد أنه "تنفيذا لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المتعلقة بالتدخل

السريع للوحدات المرابطة في المناطق التي تشهد اضطرابات جوية, و على اثر تساقط الثلوج الذي عرفته تلمسان (ن.ع.2) يوم 16 نوفمبر 2019، والتي صعبت حركة المرور على بعض محاور الطرق، سارعت مفارز للجيش الوطني الشعبي للتدخل وفك العزلة عن

المناطق المتضررة بفتح الطرقات المغلقة وتقديم العون والمساعدة للمواطنين خاصة الطريق الوطني رقم 99 والطريق الولائي رقم 106".