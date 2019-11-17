شرع اليوم الأحد، صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية، بزيارة عمل إلى ولاية تمنراست، يقوم خلالها بتفقد عدة مشاريع طور الإنجاز وتدشين مرافق عمومية جديدة استفادت منها الولاية بعنوان مختلف البرامج التنموية.

وسيستغل في هذه الزيارة للوقوف على انشغالات السكان قصد إيجاد أنجع السبل للتكفل بها.

وسيقوم في مستهل هذه الزيارة بمعاينة مشروع إنجاز مدرسة الغاز من قبل مجمع سوناطراك بعين صالح، و هو المشروع الذي من شأنه أن يمد المشاريع الغازية التي يجري تطويرها على مستوى المنطقة بيد عاملة محلية مؤهلة كما سيسمح بمحاربة ظاهرة البطالة التي يعاني منها بعض الشباب.