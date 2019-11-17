في أول يوم من الحملة الانتخابية، عرف تنظيم تجمعات في ظروف استثنائية ميزتها احتجاجات مواطنين رافضين للانتخابات على غرار ما حدث لعلي بن فليس في تلمسان وبن قرينة في العاصمة.

ففي ولاية تلمسان استطاع المترشح علي بن فليس أن ينظم تجمعا بدار الثقافة، وسط احتشاد عدد معتبر من المواطنين الرافضين للانتخابات.

في العاصمة، اختار المترشح عبد القادر بن قرينة، ساحة البريد المركزي أين ألقى كلمة مقتضبة وسط مناصريه قبل أن يلتحق بعض المواطنين رافعين شعارات الحراك.

أما المترشح بلعيد فاستهل حملته الانتخابية من أدرار أين إحدى الزوايا. أدرار كانت أيضا وجهة المترشح عز الدين ميهوبي أن حل كذلك إحدى الزوايا أين التقطت له صورا وهو يذرف الدموع بعد الحديث مع أحد أعيان الزاوية.

المترشح عبد المجيد تبون قرر أيضا أن تكون ولاية أدرار وجهته الآن لكن إلى غاية كتابة هذه الأسطر لم يتم نشر أي صور لتنقله.