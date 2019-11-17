أفادت مصادر إيرانية محلية، أمس السبت، بسقوط أكثر من 25 قتيلا في يومين من الاحتجاجات، منوهة إلى أن المواجهات الأقوى كانت في مدينة شيراز ثم طهران.

وارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، بعد مقتل متظاهر في سيرجان مساء أول أمس، وسقوط 4 متظاهرين في مدينة المحمرة جنوب إقليم الأهواز، بينهم طفل وقتيل سادس في شيراز، وسابع في أصفهان وقتيل في بهبهان وقتيل تاسع في كرج، وقتيل في الأهواز، كما سقط أول قتيل في العاصمة طهران برصاص الأمن في منطقة شهريار، بالإضافة إلى 13 جريحا، فجر السبت، برصاص قوات الأمن.

وشهدت العاصمة طهران اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين في أوتوستراد باسداران، كما أن هناك اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في ميدان شوش، جنوب طهران وقطع الشوارع بحرق الإطارات.

هذا بينما قام محتجون بحرق صور المرشد علي خامنئي جنوب طهران، بالإضافة إلى قيامهم بحرق مركز للأمن ومحطة للوقود.

وأفادت مصادر بإغلاق المدارس والجامعات اليوم الأحد في مدينة شيراز.

من جهتها، تقوم قوات الأمن والاستخبارات بإرسال رسائل نصية للمواطنين في مختلف المحافظات تحذرهم من الانضمام إلى الاحتجاجات.