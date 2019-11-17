دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة واد الصيادة، بلدية عمورة، ولاية الجلفة، أمس السبت، مخبأ للإرهابيين يحتوي على خمس قنابل تقليدية الصنع وستة كيلوغرامات من المواد المتفجرة ومنظار ميدان، بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية وألبسة وأفرشة وأغراض مختلفة، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، 09 أشخاص وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و03 مولدات كهربائية و03 مطارق ضغط و06 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.



من جهة أخرى، ضبط حرس الحدود وحرس السواحل بكل من تلمسان والقالة، 80 كيلوغرام و500 غرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة تجار مخدرات بحوزتهم 14347 قرص مهلوس، وذلك خلال عمليات متفرقة بكل من بشار، الطارف وقسنطينة.