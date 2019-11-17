تسلم كمال الدين شيخي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة مهامه كرئيس مدير عام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بعد تعيينه من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

وتخرج كمال الدين شيخي -الذي يخلف رشيد حشيشي- من المعهد الجزائري للبترول في تخصص علوم الأرض وكذا من معهد دينامية الأرض لمدينة بوردو (فرنسا) في تخصص المواد الخام والطاقوية.

وباشر مشواره المهني بمجمع سوناطراك عام 1987 حيث التحق بالمعهد الجزائري للبترول ليتكفل بتكوين إطارات الشركة إلى غاية 1996 حيث اضطلع بمهام مدير وأستاذ باحث لاسيما حول مواضيع ذات صلة بالمكامن النفطية.

والتحق فيما بعد بنشاط المنبع بقسم الاستكشاف حيث تكفل بتطوير جانب الشراكة من خلال ترقية المجال المنجمي وتأطير الأشغال المنجزة بالشراكة مع شركات نفطية دولية.

وساهم في هذا الإطار في تنفيذ استراتيجيات الشراكة في مجال البحث عن المحروقات وإنتاجها بصفة مدير الشراكات والاستكشاف إلى غاية 2009 من خلال تطوير شراكات تجسدت عن طريق عقود معظمها في مرحلة الاستغلال حاليا.

والتحق كما الدين شيخي بعد ذلك بالهياكل المركزية للشركة بصفة إطار مسير حيث شغل عدة مناصب قبل تعيينه مديرا تنفيذيا للشراكات في 2012.

وفي 2015 أصبح مستشارا لدى الرئيس المدير العام لسوناطراك قبل أي يشغل منصب مدير مستشار بالمديرية العامة ابتداء من مارس 2018.

كما مكنه مساره المهني من اكتساب رؤية شاملة عن جميع نشاطات الشركة العملية والوظيفية منها فضلا عن مهارة فريدة من حيث رهانات تسيير نشاطات الشراكة في مراحل استكشاف حقول النفط وتطويرها واستغلالها.