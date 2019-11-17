دخل الشارع المحلي في ورقلة في الساعات الأخيرة ، في حالة استنفار عقب اختفاء غامض للطفلة بن عون رندة 12 سنة والتي خرجت للدراسة منذ الثامنة صباحا ولم تعد لمنزلها وسط مخاوف من تعرضها لمكروه.

ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي لحد كتابة هذه الأسطر تعج بالمنشورات والمناشدات الداعية للبحث عنها ، وتقطن الطفلة المختفية بحي النصر المعروف محليا بالخفجي ، ودخلت عائلة هذه الأخيرة في حيرة كبيرة تزايدة بتزايد فترة اختفائها .

وقد اطلقت حملة واسعة للبحث عن رندة على أمل العثور عليها .