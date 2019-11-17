أمطار منتظرة على عدة ولايات

أخبار الوطن
17 نوفمبر 2019 () - س.أ/واج
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ستشهد ولايات وسط و غرب الوطن، ابتداء من  اليوم الاثنين، أمطارا رعدية مصحوبة أحيانا برعود، حسبما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية. 

و أوضح الديوان أن هذه النشرية تخص كل من ولايات وهران و مستغانم و الشلف و  غليزان و عين الدفلى و تيبازة و كذا شمال معسكر، مضيفا أن كميات التساقط  تتراوح بين 20 و 30 ملم خلال مدة صلاحية النشرة التي تمتد من الساعة 06:00 إلى الساعة 15:00 غدا الاثنين.

و تقتضي النشرية الجوية الخاصة "مستوى يقظة برتقالي"، كما تسخر  لفائدة  المواطنين الراغبين في الاطلاع على خارطة  اليقظة، الموقع الالكتروني للديوان  الوطني للأرصاد الجوية www.meteo.dz.

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