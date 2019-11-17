ستشهد ولايات وسط و غرب الوطن، ابتداء من اليوم الاثنين، أمطارا رعدية مصحوبة أحيانا برعود، حسبما أفادت به نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية.

و أوضح الديوان أن هذه النشرية تخص كل من ولايات وهران و مستغانم و الشلف و غليزان و عين الدفلى و تيبازة و كذا شمال معسكر، مضيفا أن كميات التساقط تتراوح بين 20 و 30 ملم خلال مدة صلاحية النشرة التي تمتد من الساعة 06:00 إلى الساعة 15:00 غدا الاثنين.

و تقتضي النشرية الجوية الخاصة "مستوى يقظة برتقالي"، كما تسخر لفائدة المواطنين الراغبين في الاطلاع على خارطة اليقظة، الموقع الالكتروني للديوان الوطني للأرصاد الجوية www.meteo.dz.