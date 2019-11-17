ستقوم شركة الخطوط الجوية الجزائرية ابتداء من يوم الاثنين المقبل بتحويل جميع الرحلات الداخلية من و إلى الجزائر العاصمة،

إلى المرفئ 1-بهو 1 (T1-Hall 1) من مطار الجزائر الدولي القديم، حسبما أفادت اليوم الأحد لدى الشركة الوطنية للطيران.

و يجدر التذكير أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت أول شركة طيران استغلت مطار الجزائر الدولي الجديد فور افتتاحه في شهر أفريل.

و كانت أول رحلات الخطوط الجوية الجزائرية التي تمت على مستوى مطار الجزائر الجديد من و إلى باريس. و منذ ذلك التاريخ يتم تحويل الرحلات الدولية و رحلات الشركات الأجنبية العاملة في السوق الجزائرية للطيران, بصفة تدريجية.